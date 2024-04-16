Мир 16 апреля 2024, 06:42 Российская делегация по приглашению генпрокуратуры прилетела на Кубу Генпрокурор России Краснов прибыл с первым рабочим визитом на Кубу Генеральная прокуратура РФ

Читать 360tv в

Делегация России во главе с генпрокурором Игорем Красновым прилетела на Кубу. В аэропорту Гаваны их встретили посол России Виктор Коронелли и руководство кубинской генпрокуратуры, которая пригласила коллег, сообщило надзорное ведомство.

«Визит возглавляемой Игорем Красновым делегации состоялся по приглашению генерального прокурора Кубы Ямилы Пенья Охеды. В рамках поездки запланированы переговоры с кубинской коллегой и другими официальными лицами», — объявила пресс-служба.

Реклама

Надзорные ведомства России и Кубы реализовали четыре программы сотрудничества. В октябре 2023 года Игорь Краснов встретился с министром юстиции республики Оскаром Мануэлем Сильверой Мартинесом, чтобы обсудить партнерство в правовой сфере. В ноябре Ямила Пенья Охеда посетила Москву и подписала дополнительный протокол к действующей программе сотрудничества, касающийся работы военных прокуратур.