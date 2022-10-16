Российске военные самолеты прибыли в Белоруссию | 360°

Мир 16 октября 2022, 17:23 Поделиться Telegram

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Viber Российске военные самолеты прибыли в Белоруссию Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии авиации ВС РФ из региональной группировки РИА Новости

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Российская авиация из состава региональной группировки союзного государства, начала прибывать в Белоруссию. Об этом говорится в заявлении пресс-службы белорусского Министерства обороны в Telegram-канале.

«Авиационная составляющая части группировки региональных войск начала прибывать из России в Белоруссию», — сообщили в ведомстве.

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В связи с обострением обстановки на западной границе Белоруссии власти соседнего государства приняли решение о развертывании группировки Союзных войск, сообщал президент Александр Лукашенко. Формирование этой группы войск уже началось.

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Представитель Министерства обороны Белоруссии Валерий Ревенко сообщал, что всего в страну прибудут около девяти тысяч российских военных, в течение нескольких дней войска проведут передислокацию.

В качестве основной части группировке Союзных войск выступит белорусская армия, а российские военные лишь дополнят ее.

Ранее Лукашенко ввел в Белоруссии режим повышенной террористической опасности из-за нестабильной обстановки на границе с Украиной.

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