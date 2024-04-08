08 апреля 2024, 04:52
Российская армия уничтожила на Украине несколько поставленных Америкой ЗРК Patriot
Economist: ВС России уничтожили на Украине несколько американских ЗРК Patriot
Вооруженные силы России уничтожили на Украине несколько американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом написало британское издание The Economist.
Журнал не уточнил, какое количество ЗРК поставили на Украину и сколько систем ликвидировано. Автор материала отметил, что уничтоженные комплексы ВСУ использовали для защиты городов, в том числе Харькова.
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Президент Украины Владимир Зеленский ранее обвинил Запад в медлительности при поставках систем ПВО. Он назвал неприемлемым затягивание принятия решения о передаче Украине нужных ей ЗРК. По мнению Зеленского, новая система ПВО способна изменить расклад сил в зоне боевых действий.
Однако у Запада не хватает зенитных систем для передачи Украине. У США серьезный дефицит ЗРК Patriot, заявил военный аналитик Александр Меркурис.
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