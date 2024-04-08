Мир 08 апреля 2024, 04:52 Российская армия уничтожила на Украине несколько поставленных Америкой ЗРК Patriot Economist: ВС России уничтожили на Украине несколько американских ЗРК Patriot Пентагон / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Вооруженные силы России уничтожили на Украине несколько американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом написало британское издание The Economist.

Журнал не уточнил, какое количество ЗРК поставили на Украину и сколько систем ликвидировано. Автор материала отметил, что уничтоженные комплексы ВСУ использовали для защиты городов, в том числе Харькова.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее обвинил Запад в медлительности при поставках систем ПВО. Он назвал неприемлемым затягивание принятия решения о передаче Украине нужных ей ЗРК. По мнению Зеленского, новая система ПВО способна изменить расклад сил в зоне боевых действий.

Однако у Запада не хватает зенитных систем для передачи Украине. У США серьезный дефицит ЗРК Patriot, заявил военный аналитик Александр Меркурис.