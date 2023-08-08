Мир 08 августа 2023, 00:23 Российская армия начала наступление в Харьковской области — СМИ Guardian: Россия начала интенсивно наступать в Харьковской области после неудач ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Российские войска пошли в наступление в Харьковской области, сообщило издание The Guardian. ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов.

«В последние недели интенсивность штурмовых действий <…> усилилась. Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион», — сообщила газета.

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Интенсивное наступление Вооруженных сил России началось после ряда поражений ВСУ на Запорожском направлении. По данным издания, российским войскам удалось взять под контроль несколько населенных пунктов. Официальные лица в Киеве заявили, что Россия «пытается использовать ситуацию».

Британский военный аналитик Шон Белл считает, что ВСУ сосредоточили резервы на Запорожском направлении и отступили в Донбассе. При этом успехов на этой линии фронта украинским боевикам достичь не удалось.