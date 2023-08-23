Мир 23 августа 2023, 01:48 Российская армия дойдет до Западной Украины, если не начнутся переговоры — экс-советник Пентагона Полковник Макгрегор: ВС РФ дойдут до Львова, если США не захотят мира на Украине РИА «Новости»

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Российская армия возьмет под контроль всю Украину и разместит огромный военный контингент у границ НАТО, если США и союзники не начнут переговоры по урегулированию кризиса. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону на YouTube.

Экс-советник отметил, что США потерпели неудачу во всем, чего хотели достичь на Украине.

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«Что нам сейчас действительно нужно — это остановить боевые действия и прийти к соглашению, которое нам, наверное, не понравится. Но это должно произойти до того, как ситуация выйдет из-под контроля», — заявил полковник.

Если Соединенные Штаты и их партнеры продолжат настаивать на эскалации и не инициируют переговоры, российские Вооруженные силы дойдут до Западной Украины и разместят огромную армию на границе с НАТО, предупредил американский офицер.

В рядах высшего командования Украины начался разлад. В провалах ВСУ на линии соприкосновения президент Владимир Зеленский обвинил главнокомандующего Валерия Залужного, рассказали «Известия».