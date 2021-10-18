Россиянку жестко досмотрели в Египте за нарушение военного запрета

Жительница Тюмени подверглась жесткому досмотру при вылете из Египта. Все произошло из-за того, что в вещах россиянки был обнаружен квадрокоптер. Сама девушка, Маргарита Н., рассказала, что турагент не предупреждал ее о том, что в Египте эта техника запрещена.

«Я взяла с собой в отпуск квадрокоптер. Турагент не предупреждал, что эта техника в Египте запрещена. <…> При выезде, прямо в аэропорту меня начали жестко досматривать, причем делали это мужчины», — рассказала Маргарита в беседе с Ura.ru. При этом, как добавила девушка, при ввозе дрона в Египет «вопросов ни у кого не возникло».

Сотрудники аэропорта занервничали после того, как просветили багаж россиянки и увидели коптер. Девушку провели в отдельное помещение, остальных туристов при этом перестали пропускать через металлодетектор.

По словам Маргариты, ее багаж обыскали, сам дрон разобрали и подключили к аппаратуре. Девушка считает, что таким образом сотрудники аэропорта проверяли, летал ли он где-то.

«Но самое унизительное, это личный досмотр. Сотрудники-мужчины водили по мне руками, при этом работника-женщину пригласить не пытались», — поделилась Маргарита.

По словам россиянки, ее спасло только то, что квадрокоптер она запустила один раз в номере отеля. После того, как он взлетел, на ее телефон пришло сообщение о запрете подобных действий.

«Боюсь подумать, что было бы, если бы я все-таки им пользовалась. Как я узнала, за это можно и в тюрьму попасть», — отметила девушка. По ее словам, у нее был маленький коптер. Маргарита заметила, что, по ее мнению, о подобных запретах туристов нужно информировать до выезда.

Ввоз квадрокоптеров в Египет категорически запрещен, следует из открытых источников. Это контролируется египетской военной полицией и Министерством обороны. В случае нарушения этого закона дрон изымут, а туристу выпишут большой штраф, либо нарушитель может сесть в тюрьму.

Незамужние россиянки во время поездок в Турцию могут пострадать от приставания местных мужчин, а также от их попыток подпоить женщин поддельным алкоголем, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что запретил бы незамужним девушкам ездить в эту страну.