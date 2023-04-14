Мир 14 апреля 2023, 15:24 Россиянку задержали в Швеции по подозрению в шпионаже TV4: гражданку России задержали в Гетеборге по подозрению в шпионаже Википедия

Читать 360tv в

Шведская полиция задержала в Гетеборге гражданку России, подозреваемую в промышленном шпионаже. Об этом сообщил телеканал TV4.

По предварительной информации, женщина работала на нефтеперерабатывающем заводе.

Реклама

Пресс-секретарь окружной полиции Каролина Карлссон отметила, что следственные действия идут на самой ранней стадии.

«Пока ничего не можем сказать в силу конфиденциальности расследования», — заявила она.

По данным источника, кроме россиянки, задержали еще несколько человек. Правоохранители провели обыск в их домах.

Ранее власти Норвегии объявили 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата. По мнению МИД, они являлись офицерами разведки и вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом.

Также 30 дипломатов из России заподозрили в шпионаже в Германии. МИД ФРГ подчеркивал, что сотрудники посольств якобы вели вербовку военных, научных, деловых и политических информаторов.