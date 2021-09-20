Россиянку в Белоруссии приговорили к 1,5 года тюрьмы за клевету на Лукашенко

Россиянку Ирину Викхольм в Белоруссии приговорили к 1,5 года колонии за клевету на президента республики Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на правозащитный центр «Весна» сообщило РИА «Новости».

Викхольм признали виновной по статье «Клевета на президента». Девушке назначили наказание в виде 1,5 года колонии общего режима. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Агентство уточнило, что правозащитный центр «Весна» не зарегистрирован властями Белоруссии.

Пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев ранее сообщил, что россиянку поместили в СИЗО в Бресте. По словам дипломата, девушка не жаловалась на условия содержания в камере. Ей оказывают консульскую поддержку.

Викхольм задержали в Белоруссии еще в мае, но об этом стало известно только в сентябре, написала «Газета.ru». Все эти месяцы россиянка провела в брестском изоляторе. Девушке грозило до шести лет тюрьмы за то, что после принудительной посадки борта Ryanair она опубликовала в Twitter фотографию Лукашенко, которого обвинила в «авиапиратстве».