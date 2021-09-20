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    20 сентября 2021, 14:52

    Россиянку в Белоруссии приговорили к 1,5 года тюрьмы за клевету на Лукашенко

    Александр Блинов

    Россиянку Ирину Викхольм в Белоруссии приговорили к 1,5 года колонии за клевету на президента республики Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на правозащитный центр «Весна» сообщило РИА «Новости».

    Россиянку в Белоруссии приговорили к 1,5 года тюрьмы за клевету на Лукашенко

    Викхольм признали виновной по статье «Клевета на президента». Девушке назначили наказание в виде 1,5 года колонии общего режима. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

    Агентство уточнило, что правозащитный центр «Весна» не зарегистрирован властями Белоруссии.

    Пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев ранее сообщил, что россиянку поместили в СИЗО в Бресте. По словам дипломата, девушка не жаловалась на условия содержания в камере. Ей оказывают консульскую поддержку.

    Викхольм задержали в Белоруссии еще в мае, но об этом стало известно только в сентябре, написала «Газета.ru». Все эти месяцы россиянка провела в брестском изоляторе. Девушке грозило до шести лет тюрьмы за то, что после принудительной посадки борта Ryanair она опубликовала в Twitter фотографию Лукашенко, которого обвинила в «авиапиратстве».