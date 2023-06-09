Мир 09 июня 2023, 01:35 Россиянку шокировало плохое отношение в отеле Дубая за 175 тысяч рублей Unsplash

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Во время отдыха в Дубае россиянка столкнулась с обманом в торговых центрах. Также она рассказала о плохом отношении к русским со стороны сотрудников отеля, сообщил портал «Тонкости туризма».

Туристка заплатила за путевку на двоих 175 тысяч рублей. Пара поселилась в гостинице JA Beach по системе «все включено». Россиянка заметила, что отношение к ним было не такое хорошее, как к другим отдыхающим.

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«Отношение к нам хуже, чем к остальным туристам, это видно. Персонал относится нейтрально, но подходить лишний раз не будут. К туристам из других стран отношение более дружелюбное», — отметила она.

По словам женщины, гостиница расположена далеко от центра города, но у нее был собственный пляж, на котором практически нечем было заняться. А магазины Дубая разочаровали россиянку высокими ценами.

Россияне не первый раз жалуются на плохое отношение в других странах. Так, одной из туристок нахамили сотрудники турецкого отеля. По словам женщины, персонал старался уделять больше внимания отдыхающим из Европы.