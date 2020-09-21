Россиянку насмерть сбил микроавтобус в Турции
Как сообщил портал Sabah, трагический инцидент произошел на бульваре Ататюрка. Женщина направлялась из отеля на пляж, микроавтобус сбил ее при переходе дороги. Водитель транспортного средства сдавал назад и не заметил проходившую женщину, говорится в материале.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, скорая и правоохранители. Водителя микроавтобуса задержали, сейчас он находится под стражей. Женщину спасти не удалось, от полученных травм она скончалась. Как было установлено позже, погибшей оказалась 65-летняя гражданка России.
Ранее в Турции медсестре при пятизвездочном отеле досталось от буйных постояльцев за просьбу надеть маски. Три россиянки оскорбили женщину и кинули в нее тапок, угодив прямо в глаз. В конфликт пришлось вмешаться врачу. Он вызвал на место происшествия полицейских. Стражи порядка увезли из отеля буйных туристок и избитую медсестру.