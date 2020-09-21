Россиянку насмерть сбил микроавтобус в Турции

Пожилую туристку из России насмерть сбил гостиничный микроавтобуса на турецком курорте Кемер.

Как сообщил портал Sabah, трагический инцидент произошел на бульваре Ататюрка. Женщина направлялась из отеля на пляж, микроавтобус сбил ее при переходе дороги. Водитель транспортного средства сдавал назад и не заметил проходившую женщину, говорится в материале.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, скорая и правоохранители. Водителя микроавтобуса задержали, сейчас он находится под стражей. Женщину спасти не удалось, от полученных травм она скончалась. Как было установлено позже, погибшей оказалась 65-летняя гражданка России.

Ранее в Турции медсестре при пятизвездочном отеле досталось от буйных постояльцев за просьбу надеть маски. Три россиянки оскорбили женщину и кинули в нее тапок, угодив прямо в глаз. В конфликт пришлось вмешаться врачу. Он вызвал на место происшествия полицейских. Стражи порядка увезли из отеля буйных туристок и избитую медсестру.