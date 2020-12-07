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    07 декабря 2020, 18:47

    Россиянку нашли мертвой в Анкаре. До этого она жаловалась на побои мужа-турка

    Анатолий Минкин

    Вышедшую замуж за гражданина Турции россиянку Веру Ч. нашли мертвой в ее доме. Два месяца назад женщина жаловалась на побои со стороны супруга, с которым она планировала развестись. Полиция заявила, что рассматривает две версии случившегося. Об этом сообщила газета Sabah.
    Россиянку нашли мертвой в Анкаре. До этого она жаловалась на побои мужа-турка

    Полицию в дом, где жила Вера Ч. вызвали соседи, которые пожаловались на неприятный запах из квартиры. Дверь в помещение взломали и труп женщины нашли на полу. По предварительным данным, россиянка погибла от удара о мраморный подоконник, к которому она подошла после употребления спиртного.

    Тело женщины доставили судебным медицинским экспертам, которые установят точную причину смерти.

    В качестве второй версии полиция рассматривает причастность мужа к смерти россиянки. Сам он заявил, что последний раз общался с Верой Ч. по телефону 30 ноября. Личного общения, по его словам, у них уже давно не было.

    Косвенно эта информация подтвердилась записями с камер наблюдения. Следователи увидели на них, что 30 ноября россиянка зашла в квартиру и больше не выходила. Дверь была заперта изнутри и туда никто не заходил.

    По словам знакомых семьи, в последнее время Вера Ч. начала злоупотреблять алкоголем. Эти заявления подтвердились большим количеством пустых бутылок, которые полиция нашла в квартире. Расследование уголовного дела продолжается.