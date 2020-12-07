Россиянку нашли мертвой в Анкаре. До этого она жаловалась на побои мужа-турка

Полицию в дом, где жила Вера Ч. вызвали соседи, которые пожаловались на неприятный запах из квартиры. Дверь в помещение взломали и труп женщины нашли на полу. По предварительным данным, россиянка погибла от удара о мраморный подоконник, к которому она подошла после употребления спиртного.

Тело женщины доставили судебным медицинским экспертам, которые установят точную причину смерти.

В качестве второй версии полиция рассматривает причастность мужа к смерти россиянки. Сам он заявил, что последний раз общался с Верой Ч. по телефону 30 ноября. Личного общения, по его словам, у них уже давно не было.

Косвенно эта информация подтвердилась записями с камер наблюдения. Следователи увидели на них, что 30 ноября россиянка зашла в квартиру и больше не выходила. Дверь была заперта изнутри и туда никто не заходил.

По словам знакомых семьи, в последнее время Вера Ч. начала злоупотреблять алкоголем. Эти заявления подтвердились большим количеством пустых бутылок, которые полиция нашла в квартире. Расследование уголовного дела продолжается.