Россиянку депортируют из Индонезии за нарисованную на лице маску

Власти Индонезии решили депортировать россиянку, которая зашла в магазин в нарисованной маске. Об этом сообщил сайт Сoconuts.

Фото с ней разлетелось по соцсетям и наделало много шума в регионе. В результате губернатор Бали Ваян Костер заявил, что официальные лица не потерпят нарушений протоколов здравоохранения в провинции. Он объявил об обязательной депортации россиянки, которая нарисовала на себе маску и ходила так в магазин.

Женщину зовут Се Лея. Известно, что сначала она отправится в Джакарту, а после вылетит в Москву.

Иммиграционные власти признали ее виновной в нарушении постановления губернатора. Поскольку иммиграционные законы Индонезии обязывают иностранных граждан соблюдать местные правила, такие нарушения становятся поводом для депортации из страны.

Несколько дней назад глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк рассказал, что в Москве планируют усилить контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Он напомнил, что коронавирус никуда не ушел.