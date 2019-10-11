Три россиянки убили «неверную» тюремщицу в Пакистане. Ее задушили, а голову раскроили

Три гражданки РФ жестоко убили надзирательницу в тюрьме Пакистана, где ждали депортации на родину. Через исламскую республику женщины с восемью детьми пытались попасть в Афганистан. Там они хотели присоединиться к так называемому отделению ИГ*.

Три гражданки РФ убили надзирательницу в тюрьме «Гаддани» в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом сообщили в МИД РФ.

23-летняя Зои Наз дежурила ночью в женской казарме, говорится в материале местного издания Dawn со ссылкой на протокол. Согласно ему, надзирательница зашла в помещение в 17:00 в понедельник, 7 октября. Ее смена должна была закончиться в 08:00 следующего дня.

Когда главный надзиратель отправился в женскую казарму в шесть утра, один из-заключенных рассказал ему, что Зои жестоко убили. Тело девушки нашли в луже крови. По словам осужденных, россиянки душили надзирательницу веревкой и несколько раз ударили ее по голове цементным блоком, а непосредственно по лицу — камнем.

Причиной убийства стал спор на религиозной почве. Так заявил помощник начальника полиции Навид Алам. Россиянки считали Зои «неверной».

По информации МИД РФ, все трое подозреваемых — сторонники ИГ*. Год назад они пытались проникнуть через Пакистан в Афганистан, чтобы примкнуть к так называемому отделению ИГ* «Вилаят Хорасан». При этом женщины были вместе с восемью несовершеннолетними детьми. В тюрьме они ждали депортации в РФ.

Российские дипломаты поддерживают постоянную связь с правоохранительными органами Пакистана. Национальная комиссия по правам человека уже напомнила властям о плохом состоянии тюрем в Белуджистане. Местный министр внутренних дел Мир Зия Лангове также обратил внимание на плохую ситуацию с безопасностью в СИЗО, а также на некомпетентность служащих.

*"Исламское государство"(ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России.