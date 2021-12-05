Дело россиянки Софьи Сапеги готовят к передаче в суд в Белоруссии, ей предъявили обвинения. Девушке грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщил «Интерфаксу» ее отчим Сергей Дудич.

Ранее СМИ сообщили, что следствие по делу Сапеги подходит к завершению, его начали готовить к передаче в суд. Сапеге предъявили окончательное обвинение, основная статья — «Разжигание вражды».

«Все, что написали про обвинения, — правда. В пятницу были следственные действия и встреча с консулом. Ей грозит шесть лет тюрьмы», — подтвердил он.

Семья россиянки в очередной раз обратилась к властям России и Белоруссии с просьбой помиловать Сапегу. Отчим девушки рассказал радиостанции «Говорит Москва», что родственники девушки пытаются добиться ее оправдания не в первый раз, но пока нет никаких результатов. Однако сдаваться они не собираются.

«Руки мы опускать не будем, конечно. Все, что надо, мы будем делать. Будем писать. Последний раз мы с ней виделись в августе, когда она была под домашним арестом в Минске, мы написали прошение в Следственный комитет, нам разрешили встречу», — рассказал отчим.

Дудич уточнил, что в середине октября Сапегу перевели под домашний арест, однако они живут не вместе: девушка находится в квартире, а остальная часть семьи — на даче. Им не удалось встретиться и во время перевода.

В МИД РФ отметили, что следят за делом россиянки. Об этом радиостанции сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что ситуация с Сапегой находится в повестке МИД.

«Да, как все случаи арестованных за рубежом российских граждан», — заключила она.