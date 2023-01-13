Мир 13 января 2023, 17:11 Россиянке отказались продавать воду за евро в аэропорту ОАЭ «Совершенно секретно»: россиянке не продали воду за евро в аэропорту Абу-Даби freepik

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Туристке из Москвы Ольга Шарина отказались продать воду за один евро в duty free в аэропорту Абу-Даби. Сотрудники попросили ее расплатиться национальной валютой — дирахмами, рассказала девушка изданию «Совершенно секретно». Она уточнила, что эта негласная политика уже пару месяцев действует в отношении туристов с посадочными талонами на рейсы до России.

Шарина рассказала, что улетала из арабской страны 10 января. В аэропорту ей захотелось пить, но в магазине беспошлинной торговли ее попросили предъявить посадочные билеты, а после отказались отпускать ей товар за евро. От нее не стали скрывать, что это негласная политика в отношении всех туристов с билетами до России.

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«Когда я подошла купить воду с евро в руках, мне сразу сказали: „Русская? Летите в Россию? Не можем продать“», — вспомнила Ольга.

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Она отметила, что какую бы то ни было американскую продукцию в аэропортах ОАЭ россиянам не продают вообще. По словам девушки, причина — конфликт на Украине и «уменьшение экономических контактов». Туристка поделилась, что на ее глазах летевшим в Россию людям в аэропорту не продали американский виски. При этом другие торговые точки, где не нужно предъявлять билеты, работают одинаково для всех.

Ольга добавила также, что об аналогичных случаях рассказывали ее друзья и знакомые, путешествовавшие по Европе, но там им отказывались продавать люксовые вещи.