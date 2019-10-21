Россиянке грозит смертная казнь на Бали

По делу о контрабанде наркотиков проходят четыре человека, среди них, кроме россиянки, двое подданных Таиланда и гражданин Франции. Молодых людей задержали в международном аэропорту Денпасар.

Associated Press со ссылкой на начальника таможни международного аэропорта Химавана Индарджоно пояснил, что аресты произошли 13 октября. Таможенники нашли под одеждой у первых двух иностранцев в общей сложности 958 граммов метамфетамина. Позже поймали и россиянку с французом — они, как утверждают в аэропорту, забрали посылку весом 22,5 грамма кокаина через службу доставки.

Известно, что по строгим правилам Индонезии в случае, если подозрения правозащитников оправдаются, иностранцам грозит смертная казнь.