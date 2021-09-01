Россиянка застряла в гробнице на Кипре

На Кипре российская туристка залезла в гробницу и не смогла самостоятельно выбраться оттуда, передает «Политика Сегодня».

Это произошло в археологическом парке Като Пафос, который находится под охраной ЮНЕСКО. Женщина объяснила свое поведение тем, что хотела сделать оригинальный снимок для соцсетей, но застряла. Ее освободили другие экскурсанты. Пользователи Сети заметили, что произошедшее станет уроком для туристов, которые используют исторические объекты не по назначению.