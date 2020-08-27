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    27 августа 2020, 15:02

    Россиянка угодила в ледяную расщелину в Альпах и провела там двое суток

    Артур Блянихов

    В Альпах во время прогулки по леднику россиянка попала в ледяную расщелину. Женщину удалось спасти, передает «Свободная пресса».

    По данным издания, пострадавшей оказалась россиянка, живущая в Германии. Она одна отправилась гулять на ледник без соответствующего снаряжения и упала в расщелину. Там женщина провела двое суток. Крики о помощи были услышаны случайно и спасателям удалось вытащить пострадавшую. Отмечается, что она отделалась легкой степенью переохлаждения.

    Новости SMI.FM