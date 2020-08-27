Россиянка угодила в ледяную расщелину в Альпах и провела там двое суток

По данным издания, пострадавшей оказалась россиянка, живущая в Германии. Она одна отправилась гулять на ледник без соответствующего снаряжения и упала в расщелину. Там женщина провела двое суток. Крики о помощи были услышаны случайно и спасателям удалось вытащить пострадавшую. Отмечается, что она отделалась легкой степенью переохлаждения.