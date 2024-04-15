Мир 15 апреля 2024, 00:09 Россиянка стала первой женщиной, возглавившей американский журнал Fortune NYT: в США россиянку назначили гендиректором делового журнала Fortune Freepik

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Россиянка Анастасия Нырковская стала первой женщиной, возглавившей американский деловой журнал Fortune. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Журнал Fortune назначил Анастасию Нырковскую своим следующим исполнительным директором, что сделало ее первой женщиной, возглавившей деловое издание с 95-летней историей», — заявили в материале.

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До этого она занимала должности финансового директора и директора по стратегии с 2019 года. Нырковская сменит Алана Мюррея, который уйдет в отставку после почти 10 лет работы в издании.

Нырковская родилась и получила образование в России. В ее карьерном списке до работы в журнале значатся руководящие позиции в NBCUniversal, Birchbox, XpresSpa и KPMG.

Что касается самого журнала, то компанию основал соучредитель журнала Time Генри Люс в 1929 году. В 2018 году ее выкупил тайский бизнесмен за 150 миллионов долларов.

Издание прославилось своим списком Fortune 500, в котором ежегодно по доходам ранжируются американские компании Первый такой рейтинг опубликовали еще в 1955 году.

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