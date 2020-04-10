Россиянка сравнила карантин во Франции с квестом

«Например, мы не можем заниматься бегом с 10 утра до 7 вечера», — рассказала женщина.

Она также сообщила, что на поход в магазин, аптеку и банк выделяется час. Если ты наруешь условия карантина, то в первый раз штраф составляет 135 евро. А если повторно, то около 1000 евро.

«Мы заполняем специальные пропуска, предварительно скачав их из интернета. Заполняем шаблон: зачем едем, во сколько выехали, куда, где живем и так далее», — приводит слова россиянки «Царьград».