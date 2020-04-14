Россиянка скончалась в Эквадоре. Она могла болеть COVID-19

В одной из клиник Эквадора скончалась россиянка, которая постоянно жила в этой стране. Ее муж заявил, что женщина могла умереть из-за COVID-19. Посольству РФ известно о смерти соотечественницы «по личным каналам».

Атташе посольства Дмитрий Филиппов рассказал РИА «Новости», что родственники погибшей пока не обращались в диппредставительство по поводу ее кончины. Официальной информации от местных властей тоже пока нет.

«По личным каналам от представителей местной общины российских соотечественников действительно была получена информация о кончине постоянно проживавшей здесь Елены Калистратовой», — уточнил Филиппов.

Супруг 45-летней умершей Олег Некрасов заявил, что россиянка скончалась в больнице города Амбато. Клиника расположена в провинции Тунгурауа. В свидетельстве о смерти говорится, что женщина умерла 11 апреля. Причиной ее кончины стала острая респираторная недостаточность. До этого Калистратовой диагностировали пневмонию, что может указывать на наличие у нее коронавируса.

Известно, что Елена занималась дизайном, была художницей. Несколько лет жила в Латинской Америке и Эквадоре. Сейчас в этой стране более 7500 зараженных коронавирусной инфекцией.