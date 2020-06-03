Россиянка рассказала о беспорядках на улицах Лондона. Видео

Массовые протесты докатились до Лондона. Британцы присоединись к акциям против насилия полиции. Россиянка, живущая в Лондоне, рассказала «360» какая обстановка творится на улицах.

Вслед за Соединенными Штатами, где уже больше недели не утихают беспорядки из-за смерти от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, жители Лондона устроили массовые протесты. Больше тысячи британцев вышли на улицы, чтобы поддержать акцию в защиту афроамериканцев. В некоторых местах акция переросла в беспорядки. После марша протестующие попытались перелезть через ограждение резиденции премьер-министра Британии на Даунинг-стрит.

По словам россиянки, живущей в Лондоне, сейчас обстановка очень острая и нагнетенная. Она отметила, что это было ожидаемо, в том числе из-за карантина.

«Очень многие не согласны с парламентом, как проведен карантин. Но и с выходом из карантина тоже были приняты весьма спорные решения», — рассказала она.

Россиянка пояснила, что британский парламент принял решение практически убить туристическую нишу.

«Все, кто въедет в страну с 5 июня будут обязаны просидеть на карантине две недели, иначе штраф тысяча фунтов. Туристов в этом году туристов у нас не будет», — предположила девушка.

Она сообщила, что согласно последним данным, около двух миллионов людей остались без работы. Людей выйти на митинг побудил и этот факт.

«Конечно есть и резонанс с событиями в США. По этническому составу Лондон сейчас весьма разнообразен и отношение к меньшинствам очень ярко выраженное», — отметила россиянка.

Она добавила, что люди недовольны действиями полиции и тем, что во время карантина страна стала милитаризироваться.

«Увеличилось количество полиции на улицах. Их действия не всегда понятны, и весьма спорны зачастую», — рассказала она.

Девушка подчеркнула, что сейчас ситуация очень напряженная. На улицах города много протестов.

«Я сейчас ехала через Вестминстер, там беснующаяся толпа и стычки с полицией. Это весьма внушительная толпа. Она перекрывает центральные улицы. В Центре Лондона сейчас все события в разгаре», — поделилась россиянка.

Ранее стало известно, что акцию протеста устроили в Лондоне. Тысячи человек вышли на протест в лондонском Гайд-парке в защиту афроамериканцев.