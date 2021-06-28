Россиянка рассказала об отношении португальцев к русским

Сибирячка, переехавшая в Португалию вместе со своим супругом несколько лет назад, рассказала сайту Lenta.ru об отношении местных жителей к русским.

«Для португальцев все русскоговорящие — русские. Украинцы, молдаване, белорусы, все. Отношение к нам, русским, очень приветливое, никакого „понаехали тут“. Это приятно», — поделилась собеседница издания.

Она призналась, что ей было непросто первое время в Португалии, поскольку ей мешало незнание местного языка. Однако выяснилось, что многие португальцы знают английский язык. Они оказались дружелюбными и улыбчивыми людьми, которые всегда готовы прийти на помощь.