Россиянка рассказала о захвате домов мигрантами в Каталонии

Отмечается, что около 10% от всех иностранных вложений в сферу недвижимости в Мадриде составляют россияне.

Кучумова заявила, что пустующие дома часто захватывают мигранты из стран Африки.

«Очень часто оккупируют дома, которые долгое время пустуют, в которые не приезжают. В Испании есть закон — если в течение года ты жил в таком доме, и никто тебя не выселил, не предъявил прав на дом, то, когда хозяин объявляется, ему нужно будет сильно постараться, чтобы тебя выгнать. Особенно, если в роли захватчиков — семья с детьми», — пояснила Мария.

По ее словам, есть и такие мигранты, которые проводят в «свои дома» воду, газ и электричество. Они перезаключают договоры с управляющими компаниями на свое имя. В итоге — за дом платить не нужно, только за коммунальные услуги.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции сейчас случаи захвата домов стали еще более актуальны, так как попасть в страну нельзя.