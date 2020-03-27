Россиянка рассказала о ситуации с коронавирусом в Боливии

Девушка рассказала, что «изначально была возможность находиться на улице где-то до пяти часов», «потом — до трех часов дня», а «в последнюю неделю все изменилось, и можно было выходить на улицу только за продуктами, и только четыре дня в неделю: понедельник, среда, пятница и воскресенье, — до 12 часов дня».

«Уюни — это реально очень маленький город, и рынок в полной мере не работает. Какие-то такие овощные лоточки, парочка-тройка магазинчиков на весь город. В другие дни найти даже хлеб невозможно», — пожаловалась девушка.

Виктория рассказала, что ей «как-то смогут помочь добраться до Ла-Паса и вернуться в Россию».