    27 марта 2020, 19:54

    Россиянка рассказала о ситуации с коронавирусом в Боливии

    Дарья Морозова

    Россиянка Виктория Крючкова застряла в Боливии из-за карантина в связи с коронавирусом. Она не может выходить на улицу под угрозой тюремного заключения. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Девушка рассказала, что «изначально была возможность находиться на улице где-то до пяти часов», «потом — до трех часов дня», а «в последнюю неделю все изменилось, и можно было выходить на улицу только за продуктами, и только четыре дня в неделю: понедельник, среда, пятница и воскресенье, — до 12 часов дня».

    «Уюни — это реально очень маленький город, и рынок в полной мере не работает. Какие-то такие овощные лоточки, парочка-тройка магазинчиков на весь город. В другие дни найти даже хлеб невозможно», — пожаловалась девушка.

    Виктория рассказала, что ей «как-то смогут помочь добраться до Ла-Паса и вернуться в Россию».