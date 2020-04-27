Россиянка рассказала о карантине в Германии

По ее словам, введенные из-за пандемии коронавируса меры стали менее жесткими, на улицы постепенно стали выходить все больше людей.

«20 апреля карантин был немного ослаблен, разрешили открыть магазины, которые не более 800 квадратных метров, но до сих пор нельзя собираться большими компаниями. До 31 августа запрещены все массовые мероприятия, концерты и даже Октоберфест отменен», — поделилась собеседница.

Жителям Берлина разрешили выходить на прогулки, за покупками и заниматься на улице спортом. На улицах города много автомобилистов и велосипедистов. В магазинах все соблюдают дистанцию в полтора метра. Покупки оплачивать можно только картами.

Детские площадки, а также рестораны и парикмахерские пока остаются закрытыми.

В Германии зарегистрировано более 154 тысяч случаев заражения коронавирусом. От новой болезни COVID-19 в стране погибли 5640 человек.