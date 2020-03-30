Россиянка рассказала о карантине в Барселоне

Анна живет вместе с подругами в спокойном районе, удаленном от центра города. По словам девушки, из дома она изредка выходит в магазин, аптеку или на прогулку с собакой. В противном случае можно получить штраф.

«С террасы нашего дома отлично видно улицы района и центральный вход в главный супермаркет района. Улицы чаще все пусты, а вот очередь в супермаркет иногда тянется на километр. В магазин пускают строго по одному, обязывают надеть одноразовые перчатки, стойка с которыми расположена у входа и воспользоваться санитайзером. Большинство посетителей всегда в масках. Атмосфера слегка угнетающая, но в целом терпимая. Единственное, что особенно нагнетает обстановку — это тишина. Испанцы достаточно громкая и говорливая нация, и я так привыкла к бесконечным smalltalk и смеху вокруг», — пояснила Анна.

Она заметила, что многие воспользовались карантином для саморазвития.

«Все мои знакомые пишут о том, что за эти две недели сделали уже в десять раз больше полезных вещей, чем делали за всю свою жизнь: будь то ремонт в доме, прибитая наконец-то полка, пройденный онлайн курс, медитация, танцы. Мы и сами с девчонками активничаем: я каждый день учу, минимум, одну-две танцевальные связки, подтягиваю свой испанский, а еще мы решили устроить литературные вечера: читаем друг другу вслух. Начали с Достоевского „Идиот“. Девчонки каждый день добавляют уюта в доме: повесили наконец-то зеркало, разобрали книги, выкинули хлам, делают своими руками столик для террасы, рисуют, слушают лекции по искусству и т. д», — добавила девушка.

Собеседница издания отметила, что раньше жители Испании не понимали серьезность проблемы, как и россияне сейчас.

«В целом, я могу сказать так: если бы мы изначально были чуточку бдительнее и серьезнее отнеслись к рекомендациям остаться дома и свернуть социальную активность, возможно, жертв было бы меньше по той простой причине, что вирус распространялся бы медленнее. Именно поэтому, находясь здесь на карантине, я с болью в сердце читаю сообщения от своих друзей из России о том, как активно они хотят провести эти свалившиеся на голову выходные», — добавила Анна.

Она выразила надежду, что «в России не дойдет до строгого карантина».

«Здесь в Испании взаимная поддержка очень чувствуется. Одна из традиций, которая меня очень вдохновляет — это ежевечерние аплодисменты на балконах в честь всех, кто сегодня обязан выходить на работу подвергая себя опасности заразиться. Это в первую очередь медики и персонал продуктовых магазинов. Каждый вечер ровно в 20.00 страна взрывается аплодисментами, подбадривающими криками и музыкой. А по пятницам и субботам у нас во дворе настоящая дискотека. Кто-то включает музыку через очень мощную колонку, и все на балконах и террасах танцуют, как сумасшедшие», — пояснила собеседница.