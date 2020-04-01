Россиянка рассказала, как застряла на карантине в Эквадоре
Туристка из России застряла на Эквадоре со своей девятилетней дочерью и не может вернуться на родину, так как билеты практически невозможно купить. Об этом рассказал Life.ru.
Женщина рассказала, что они с дочкой располагаются в хостеле, так как владельцы дома боятся заселять жильцов. При этом в хостеле нет кухни, поэтому им приходится покупать еду, которая не требует приготовления.
Вместе с другими россиянами она обратилась в посольство России, но там пока ничем не смогли помочь: ни с жильем, ни с эвакуацией.
«Есть какой-то первый список стран — это Чили, Перу и так далее, откуда будут эвакуировать. А Эквадор во втором списке. Оставаться здесь тоже страшно, потому что это не очень благополучная страна и ограбить могут средь бела дня», — пожаловалась женщина.