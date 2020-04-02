Россиянка рассказала, что жители французского Бельфора сплотились на фоне коронавируса
Россиянка Юлия, живущая более пяти лет во французском городе Бельфор рассказала, что жители даже во время карантина стараются находить что-то хорошее. Об этом сообщило ИА Nation News.
По словам девушки, «на балконе часто включают или играют классическую музыку, таким образом высказывают благодарность врачам».
В городе запрещено выходить из дома: только в продуктовый или ко врачу. И только если консультацию невозможно провести дистанционно.
«Штраф за нарушение режима — от 135 и до 700, 3000 евро. Мой город также расположен недалеко от Мюлуза, который оказался практически в эпицентре пандемии», — уточнил Юлия.