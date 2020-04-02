Россиянка рассказала, что жители французского Бельфора сплотились на фоне коронавируса

По словам девушки, «на балконе часто включают или играют классическую музыку, таким образом высказывают благодарность врачам».

В городе запрещено выходить из дома: только в продуктовый или ко врачу. И только если консультацию невозможно провести дистанционно.

«Штраф за нарушение режима — от 135 и до 700, 3000 евро. Мой город также расположен недалеко от Мюлуза, который оказался практически в эпицентре пандемии», — уточнил Юлия.