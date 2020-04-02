    02 апреля 2020, 19:46

    Россиянка рассказала, что жители французского Бельфора сплотились на фоне коронавируса

    Дарья Морозова

    Россиянка Юлия, живущая более пяти лет во французском городе Бельфор рассказала, что жители даже во время карантина стараются находить что-то хорошее. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По словам девушки, «на балконе часто включают или играют классическую музыку, таким образом высказывают благодарность врачам».

    В городе запрещено выходить из дома: только в продуктовый или ко врачу. И только если консультацию невозможно провести дистанционно.

    «Штраф за нарушение режима — от 135 и до 700, 3000 евро. Мой город также расположен недалеко от Мюлуза, который оказался практически в эпицентре пандемии», — уточнил Юлия.