Россиянка пыталась сбежать с сыном от жестокого мужа-немца. Теперь ее будут судить

В Польше пройдет суд, который решит судьбу жительницы Калининграда Виктории Иккерт и ее годовалого сына Михаэля, также имеющего российское гражданство. Молодая девушка накануне убежала из Германии, не выдержав издевательств супруга.

Однако ее муж сумел установить запрет на выезд из ЕС новорожденного сына, а затем забрать у нее загранпаспорт, сообщило информационное агентство EADailу.

Виктория Иккерт рассказала агентству, что неадекватное поведение мужа началось сразу после брака и стало более частым после рождения в январе 2020 года общего ребенка Михаэля.

«Я сначала сбежала от него с ребенком в приют, в женский дом. Там я находилась два месяца. 22 марта в Германии должен состоятся суд, который определит, с кем останется Михаэль. Муж не раз подчеркивал, что я бесправная в Германии, что я никто», — рассказала женщина.

Она также дополнила, что супруг угрожал ей физической расправой. Она заявила, что не доверяет немецкому правосудию и что не чувствовала себя в безопасности, даже находясь в женском доме, потому что боялась своего супруга и его действий.

«Я решила поехать домой, в Россию, оставить сына у бабушки, чтобы затем вернуться на суд и решить все юридические вопросы», — так прокомментировала свою попытку пересечь границу россиянка.

Не так давно семейную пару россиян Евгения и Юлию Зайберт, проживающих в Германии, лишили родительских прав на троих детей. Правозащитник Гарри Мюрей сообщил РЕН ТВ, что суд принял решение на основании одного анонимного доноса.