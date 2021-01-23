Россиянка провела разгар пандемии в Ухане. Она намеренно отказалась от эвакуации

Ухань с населением 11 миллионов человек изолировали от внешнего мира из-за коронавируса ровно год назад, 23 января 2020-го. В городе жителям запретили выходить на улицу, остановили транспортное сообщение, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций отменились.

Елена работает преподавателем в одном из университетов Уханя уже несколько лет.

«Если бы я эвакуировалась, приехала бы тогда домой, а через некоторое время в моем городе появились бы зараженные, я бы думала, что это моя вина, что я могу быть бессимптомным носителем, болезнь и жизни людей были бы на моей совести», — призналась Елена.

Это была одна из причин, по которой она отказалась от эвакуации. Для нее это решение было однозначно правильным.

Женщина мысленно вернулась к началу пандемии. Тогда россиянка не испытывала страха, но к ней пришла полная растерянность и даже потерянность. Она не понимала, что делать дальше.

«В этой ситуации просто не понимаешь, что делать, но мне кажется, что русского человека, в принципе, сложно напугать, моя американская коллега была в панике, сильно нервничала, особенно она боялась, когда в городе были военные, и, по-моему, одна я была спокойна как в танке», — объяснила Елена.

Она осознавала, что никак не повлияет на ситуацию, тогда и незачем наводить панику.

В то время особенно помогла поддержка ее китайских друзей из других городов. Они все время интересовались ее жизнью, давали советы, отслеживали информацию, держали обо всем в курсе.

Пандемия повлияла на жизнь и жителей Уханя, рассказала Елена. По ее словам, люди стали более осторожными, теперь они стараются соблюдать дистанцию, ходят в масках.