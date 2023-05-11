Мир 11 мая 2023, 08:13 Россиянка прилетела на Филиппины работать и пропала Посольство России на Филиппинах выяснит обстоятельства пропажи россиянки Чумак Pxhere

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Российское посольство на Филиппинах выясняет обстоятельства, которые связаны с пропажей гражданки России Юлии Чумак. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на дипломатическую миссию в Маниле.

«Сотрудники консульского отдела занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с данным обращением», — заявили дипломаты.

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Посольство получило 9 мая по телефону и по электронной почте сообщение от россиянки Татьяны Ковалевой. Женщина рассказала, что ее дочь Юлия Чумак 2000 года рождения пропала на Филиппинах. Девушка прилетела в Манилу 6 мая, там она собиралась работать в одной из местных компаний. С тех пор Чумак не выходила на связь с семьей. Диппредставители попросили Ковалеву предоставить дополнительную информацию о поездке дочки.

«По результатам направили обращения в компетентные ведомства страны пребывания», — уточнили в посольстве.

Представители дипломатической миссии в Маниле посоветовали россиянке также обратиться с заявлением в органы внутренних дел России для объявления Юлии Чумак в розыск по линии Интерпола. Дипломаты пообещали, что будут держать ситуацию на контроле.