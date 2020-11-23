Россиянка поразила финнов своим голосом и вышла в финал конкурса талантов

В качестве песни для исполнения Царикова выбрала композицию Nemo финской рок-группы Nightwish.

В беседе с РИА «Новости» она заявила, что ранее ей не приходилось участвовать в таких больших проектах.

Финальные выступления конкурсантов пройдут 19 декабря. Победителю вручат 20 тысяч евро.

На счету Натальи Цариковой кроме обучения в училище при консерватории Санкт-Петербурга также есть диплом высшего музыкального заведения Милана имени Джузеппе Верди.

Девушка ведет свой канал на YouTube, где выкладывает собственные кавер-версии любимых композиций. Кроме Nightwish в ее репертуаре версии песен Уитни Хьюстон, Лары Фабиан и Земфиры.

All Together Now Suomi — финская версия британского шоу талантов All Together Now. В программе участвуют любители пения. Каждое выступление оценивается специальным жюри из 100 человек. Участники получают то количество баллов, сколько судей встанут во время их исполнения.