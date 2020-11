Россиянка поразила финнов своим голосом и вышла в финал конкурса талантов

Выпускница консерватории Санкт-Петербурга Наталья Царикова поборется за главный приз финского конкурса талантов All Together Now Suomi на телеканале Nelonen. После ее выступления из 100 членов жюри за нее проголосовали 88 судей, что стало рекордом для этого выпуска. Это следует из опубликованного сюжета

В качестве песни для исполнения Царикова выбрала композицию Nemo финской рок-группы Nightwish.

В беседе с РИА «Новости» она заявила, что ранее ей не приходилось участвовать в таких больших проектах.

Финальные выступления конкурсантов пройдут 19 декабря. Победителю вручат 20 тысяч евро.

На счету Натальи Цариковой кроме обучения в училище при консерватории Санкт-Петербурга также есть диплом высшего музыкального заведения Милана имени Джузеппе Верди.

Девушка ведет свой канал на YouTube, где выкладывает собственные кавер-версии любимых композиций. Кроме Nightwish в ее репертуаре версии песен Уитни Хьюстон, Лары Фабиан и Земфиры.

All Together Now Suomi — финская версия британского шоу талантов All Together Now. В программе участвуют любители пения. Каждое выступление оценивается специальным жюри из 100 человек. Участники получают то количество баллов, сколько судей встанут во время их исполнения.