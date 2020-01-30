Россиянка показала пустой мегаполис Ухань. Граждан РФ оттуда пока не эвакуировали

Россиян пока не эвакуируют из китайского Уханя, где началась вспышка эпидемии нового коронавируса. По их словам, они не получают поддержки от посольства и не могут выбраться оттуда из-за отсутствия денег.

«Мы, все русские, продолжаем сохранять спокойствие, как-то держать себя в руках, но с каждым днем становится все страшнее и страшнее. Количество заболевших растет. Нами никто не интересуется. Изначально посольства собрали данные, кто мы, Ф.И.О., чем занимаемся. Я лично приехала сюда по рабочей визе, работать в китайском театре, успела отработать месяц. У меня очень мало денег, у меня нет денег даже на билет», — рассказала «360» Полина Данданова.

Она сообщила, что пока другие страны эвакуируют своих граждан из Уханя, российское посольство им не дает никакой определенности. Тем временем в городе не работает транспорт, магазины открыты, но в них заканчиваются продукты. Полина также показала видео из опустевшего из-за эпидемии города.

Мы сейчас предоставлены сами себе, нами не интересуются работодатели, потому что они тоже ждут команды от правительства. Посольства тоже не сообщают никаких данных, будут эвакуировать или нет. Мы просим помощи, мы не знаем, что делать. У меня в России семья, дети. Мы не знаем, как отсюда выбираться. Мы боимся заразиться и попасть в ряды заболевших Полина Данданова.

По ее словам, она не владеет китайским языком и в случае заражения даже не сможет попросить о помощи местных врачей.

В посольстве России в Китае сообщили «360», что оказывают оперативную поддержку гражданам РФ, но решение об эвакуации должен принять правительственный штаб.

«Мы занимаемся текущим благополучием наших соотечественников, в режиме реального времени с ними общаемся. У нас в посольстве есть свой оперативный штаб по поддержке российских граждан. В ручном режиме решаем вопросы, которые у них возникают: нехватка предметов первой необходимости, продовольствия, медицинских масок. На данный момент наша задача заключается в этом», — сообщил представитель посольства.

Собеседник «360» также подтвердил, что граждан России нет ни среди заболевших, ни среди тех, кого проверяют на вирус.

По последним данным, новым типом коронавируса в Китае заразились 7,7 тысячи человек, из них 170 скончались. Вспышка началась с китайского Уханя. Сингапур, США, Япония, Австралия, Индия, Южная Корея, Франция объявили об эвакуации своих граждан из города и провинции Хубэй.