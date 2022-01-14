Россиянка погибла в Казахстане во время погромов

Гражданка России, многодетная мать погибла на юге Казахстана от рук преступников. Об этом сообщило посольство РФ в этой стране на своей странице в Facebook.

Генеральное консульство России в Алма-Ате получило информацию о том, что на российскую гражданку напали бандиты в городе Тараз 6 января, когда она выходила с работы. Ей было 26 лет, у женщины остались трое детей.

Диппредставительство РФ уже связалось с мамой погибшей и другими ее родными.

«Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. В свою очередь, генеральное консульство прорабатывает вопрос об оказании семье М. В. Ким материальной помощи», — сказано в сообщении.

Российские дипломаты направили запрос в правоохранительные органы Республики Казахстан о том, это преступление нужно тщательно расследовать. Представители России в этой стране выразили надежду, что преступников задержат и накажут.

Посольство РФ в Казахстане выразило соболезнования семье погибшей, а также пожелало сил в этой непростое для них время.

Беспорядки в Казахстане начались в первых числах января после акций протеста против роста цен на сжиженный газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ, после этого в республики прибыли миротворцы. Ситуацию удалось стабилизировать, военные от ОДКБ уже начали покидать Казахстан.