Россиянка погибла в горах Черногории

Россиянка погибла в результате падения на горном массиве Дурмитор в Черногории. Об этом в Fаеbооk сообщила Горная служба спасения (GSS) страны.

«Гражданка России Мария Кабельникова погибла при падении на на Дурмиторе в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед», — написала пресс-служба.

Сейчас специалисты занимаются транспортировкой тела. На место отправили 10 сотрудников службы спасения и трех членов Службы защиты Жабляка. Экстренная служба опубликовала фотографию места падения россиянки.

Источник фото: facebook.com/gss.crnegore

Сигнал о случившемся поступил на номер Дирекции защиты и спасения 112. Все причины и обстоятельства гибели женщины предстоит выяснить специалистам.