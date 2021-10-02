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    02 октября 2021, 23:36

    Россиянка погибла в горах Черногории

    Дарья Бунякова

    Россиянка погибла в результате падения на горном массиве Дурмитор в Черногории. Об этом в Fаеbооk сообщила Горная служба спасения (GSS) страны.

    «Гражданка России Мария Кабельникова погибла при падении на на Дурмиторе в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед», — написала пресс-служба.

    Сейчас специалисты занимаются транспортировкой тела. На место отправили 10 сотрудников службы спасения и трех членов Службы защиты Жабляка. Экстренная служба опубликовала фотографию места падения россиянки.

    Россиянка погибла в горах Черногории | Изображение 1Источник фото: facebook.com/gss.crnegore

    Сигнал о случившемся поступил на номер Дирекции защиты и спасения 112. Все причины и обстоятельства гибели женщины предстоит выяснить специалистам.