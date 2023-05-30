Мир 30 мая 2023, 08:14 Россиянка погибла при крушении яхты в Италии — СМИ VareseNews: при крушении яхты в Италии погибла 50-летняя уроженка России YouTube

Читать 360tv в

В результате крушения яхты на итальянском озере Лаго-Маджоре погибла 50-летняя уроженка России, супруга шкипера Анна Божкова. Об этом написала газета VareseNews.

По данным издания, женщина давно жила в провинции Варезе и большую часть времени проводила вместе с мужем на яхте.

Реклама

Трое других жертв, по информации газеты, — 53-летний гражданин Израиля, который работал на его спецслужбы, а также двое сотрудников секретных служб Италии: женщина 53 лет и мужчина 62 лет.

Яхта — 16-метровое прогулочное судно — перевернулась у берегов селения Лизанца. По предварительным данным, причиной стал внезапный сильный ветер. На борту было 25 человек, в том числе туристическая группа. Многие пассажиры сами доплыли до берега, еще нескольким потребовалась помощь спасателей. В спасении людей участвовали также водолазы и сотрудники специальных подразделений пожарной службы и береговой гвардии.

Тела двух жертв нашли в озере накануне.

Обстоятельства крушения яхты расследует прокуратура города Бусто-Арсицио.