Россиянка погибла при ДТП с автобусом в Аргентине

Россиянка стала жертвой ДТП в Аргентине. Она ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком. О смерти девушки сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Георгий Полин.

«Мы постоянно находимся на связи с семьей и друзьями. Решается вопрос о вывозе тела либо праха», — привел слова Полина ТАСС.

По информации новостного портала Infobae, водитель автобуса въехал в стоящий на обочине грузовик Mercedes Benz. В результате аварии погибла 27-летняя гражданка России. Девушка стала единственной жертвой столкновения транспорта. Во время ДТП пострадали 12 человек. Всех раненых доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Автобус ехал из Буэнос-Айреса в город Венадо-Туэрто в провинции Санта-Фе. Как отметил портал, на следующей неделе россиянка планировала вернуться домой. В Аргентине девушка некоторое время работала моделью.

Водителю автобуса предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства и причины аварии.