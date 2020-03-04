Россиянка не захотела на карантин и сбежала из Индии в Петербург

Кристина Сальникова отдыхала в индийском Дели, когда заболела и обратилась за помощью к медикам. Симптомы девушки были похожи на коронавирус, поэтому ей выдали постановление о госпитализации. Быть на карантине россиянка не захотела и улетела домой в Петербург.

«Сегодня утром я оказалась в госпитале, потому что не могла дышать. Приступ был похож на паническую атаку, но, возможно, это была не она, мне просто не хватало воздуха. Когда я попала в госпиталь, мне выдали бумагу на обследование на три недели, чтобы меня проверили на коронавирус», — рассказала Кристина в Instagram.

Девушка призналась, что несколько дней у нее держалась высокая температура и был кашель. Власти Индии отправляют в госпиталь на три недели всех, у кого есть признаки инфекции. Отказаться от госпитализации нельзя.

«Я поняла, что ехать никуда не хочу, я поменяла билеты и лечу домой», — сказала Сальникова.

Жительница Петербурга уже прилетела в аэропорт Пулково. Ее встретили медики, которые провели необходимый осмотр. Эту информацию подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора, а в комитете по здравоохранению города заверили, что никаких признаков заболевания у девушки не нашли, пишет 78.ru. Сейчас Кристина уже дома.

Коронавирус появился чуть более двух месяцев назад в Китае. Число зараженных превысило показатель в 93 тысячи человек. Более трех тысяч случаев инфицирования закончились летальным исходом.