Россиянка каталась на лодке в Италии и утонула

Россиянка каталась вместе с парнем на лодке на итальянской Сардинии. Пара решила покупаться, но вернуться обратно на борт уже не смогла. Прибывшие спасатели успели вытащить из воды только молодого человека.

Молодые люди взяли лодку в аренду на острове Сардиния, пишет портал News24. Они отправились в открытое море, чтобы отдохнуть вдвоем и поплавать. Рядом с Красным островом девушка прыгнула в воду к своему парню, но не смогла вернуться обратно в лодку.

К россиянам подплыла группа спасателей, которая успела помочь только молодому человеку. Тело погибшей вытащили на берег. После вскрытия и выяснения точных причин смерти ее передадут родственникам.

Ранее сообщалось, что российская туристка пропала во время заплыва по горной реке на Алтае. Она попросила дочь своих знакомых снять себя на видео. В какой-то момент женщину подхватило сильное течение и начало уносить. О случившемся сообщили ближайшей туристической базе, но пропавшую туристку так и не удалось найти.