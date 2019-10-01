Россиянину грозит тюрьма в Таиланде за купюры «банка приколов»

«Так случилось, что один из нас попал в беду. Неудачно пошутил. Купил детям игрушечные баксы играть, подарил местным. Оказалось так себе сувенир фром раша. Здесь все серьезно. В Тае не поняли шутки. Завтра суд», — поделилась жена задержанного.

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Она добавила, что заседание должно пройти 1 октября и для защиты женщина уже наняла адвоката. Семье удалось оплатить первоначальную стоимость его услуг, но на все судебные издержки необходима крупная сумма денег.

«Идет судебный процесс. Все серьезно, и эта та ситуация, когда я принимаю любую помощь, любую поддержку от всех», — отметила она.

Как пишет Е1.RU со ссылкой на друзей российского туриста, мужчину могут выпустить под залог, но речь идет о миллионе рублей.

«Освобождение под залог не означает, что дело закроют. Скорее всего, пока дело не будет закрыто, выезд из страны ему будет запрещен», — заявили в посольстве России в Таиланде.

В дипредставительстве заверили, что консульский отдел знает о произошедшем и сейчас выясняет все обстоятельства инцидента.