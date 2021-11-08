Россиянину Евгению Полянину предъявили обвинения в кибератаках на США

В США предъявили обвинения россиянину Евгению Полянину. Его подозревают в многочисленных кибератаках. Потенциальный хакер из REvil использовал вирус-вымогатель, в том числе против предприятий и государственных структур.

О переводе Полянина в статус обвиняемого из подозреваемого сообщила пресс-служба американского Минюста.

Россиянину вменяют сговор с целью совершения мошенничества и связанной с ним компьютерной деятельности, взломе защищенных компьютеров и в заговоре с целью отмывания денег.

Если Полянина признают виновным, ему грозит максимальное наказание — 145 лет лишения свободы.

Министр юстиции США Меррик Гарленд подчеркнул, что ведомству удалось вернуть 6,1 миллиона долларов. Деньги были связаны с выплатами в результате действия вирусов-вымогателей Sodinokibi / REvil. Полянин, полагают американские власти, совершил порядка трех тысяч кибератак.

«Программы-вымогатели могут нанести вред бизнесу за считаные минуты. Обвиняемый применил один из самых опасных кодов интернета, созданных REvil, для взлома компьютеров жертв», — подчеркнул исполняющий обязанности прокурора США Чад Мичем в Северном округе Техаса.

Федеральная служба безопасности США опубликовала в Twitter ориентировку на Полянина, причислив его к одним из самых разыскиваемых.

«Предполагается, что Полянин находится в России, возможно, в Барнауле, и является одним из хакеров Sodinokibi / REvil», — отметили в ФБР.