Россиянина зарезали на Тенерифе

Тело жертвы с ножевыми ранениями обнаружили на юго-западе острова, в районе Коста-Адеха. Полиция не исключила, что мужчина стал жертвой нападения.

Неофициальные источники издания заявили, что накануне вечером в районе, где проживает семья мужчины, был большой скандал, который закончился дракой. Они не исключили, что именно в ходе этих разбирательств он и получил свои ранения.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Других подробностей пока нет.