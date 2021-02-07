facebook_pixel
    07 февраля 2021, 18:48

    Россиянина зарезали на Тенерифе

    Анатолий Минкин

    Испанская полиция начала расследование убийства мужчины на острове Тенерифе. Как сообщило издание Diario Avisos со ссылкой на свои источники, убитый приехал из России.
    Россиянина зарезали на Тенерифе

    Тело жертвы с ножевыми ранениями обнаружили на юго-западе острова, в районе Коста-Адеха. Полиция не исключила, что мужчина стал жертвой нападения.

    Неофициальные источники издания заявили, что накануне вечером в районе, где проживает семья мужчины, был большой скандал, который закончился дракой. Они не исключили, что именно в ходе этих разбирательств он и получил свои ранения.

    Полиция проводит проверку по факту случившегося. Других подробностей пока нет.