Россиянина заподозрили в подготовке убийства журналиста Габунии в Грузии

По его мнению, россиянин приехал в Грузию с одной целью — «убить нашего коллегу, замечательного журналиста, моего друга Георгия Габунию». Гендиректор телеканала сослался на свои источники, упомянув украинских коллег. С его слов, они следили за чеченской группировкой.

В самой службе государственной безопасности Грузии подтвердили арест из-за поддельных документов гражданина России и из-за подготовки убийства, не уточнив при этом, кого именно собирался ликвидировать мужчина.

«Подсудимый арестован, осуществлен заказ на подготовку умышленного убийства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Телеведущий Георгий Габуния прославился в России летом 2019 года. Тогда он в эфире своей программы ругался матом на русском языке, обращаясь к Владимиру Путину. В МИД России осудили его выступление.