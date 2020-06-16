    16 июня 2020, 09:16

    Россиянина заподозрили в подготовке убийства журналиста Габунии в Грузии

    Эля Данилюк

    Гражданина России арестовали в Тбилиси. Его подозревают в подготовке заказного убийства скандально известного журналиста Георгия Габунии. Об этом заявил гендиректор телекомпании «Мтавари Архи» Ника Гварамия на пресс-конференции, сообщил «Коммерсант».

    По его мнению, россиянин приехал в Грузию с одной целью — «убить нашего коллегу, замечательного журналиста, моего друга Георгия Габунию». Гендиректор телеканала сослался на свои источники, упомянув украинских коллег. С его слов, они следили за чеченской группировкой.

    В самой службе государственной безопасности Грузии подтвердили арест из-за поддельных документов гражданина России и из-за подготовки убийства, не уточнив при этом, кого именно собирался ликвидировать мужчина.

    «Подсудимый арестован, осуществлен заказ на подготовку умышленного убийства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Телеведущий Георгий Габуния прославился в России летом 2019 года. Тогда он в эфире своей программы ругался матом на русском языке, обращаясь к Владимиру Путину. В МИД России осудили его выступление.