Россиянина задержали за пособничество мигрантам в Польше

Граждане России, Швеции и Литвы задержаны в Польше за пособничество мигрантам из Белоруссии. Об этом сообщили польские пограничники.

По данным погранохраны Польши, за минувшие сутки было предотвращено 599 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы — мигранты-нелегалы пытались проникнуть на территорию Польши со стороны Белоруссии.

«Вчера мы зафиксировали 599 попыток незаконного пересечения границы Польши. Девять человек были задержаны. Среди них — пять граждан Ливана, три гражданина Ирака и один гражданин Сирии. 48 человек получили постановление о том, что покинуть территорию Польши. Три человека были задержаны за помощь мигрантам — один из них россиянин, один — гражданин Швеции и еще один — гражданин Литвы», — уточнили в ведомстве.

Личность задержанных и подробности задержания пограничники не привели.

Накануне польское радио Bialystok со ссылкой на пограничную службу сообщило о том, что две большие группы мигрантов сумели прорваться через границу и оказались на территории Польши. Это произошло в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. В приграничной зоне скопилось несколько тысяч мигрантов, которые хотят через польскую территорию, попасть в другие страны ЕС, в частности, в Германию.