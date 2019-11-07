Россиянина задержали за контрабанду янтаря в Литве

Задержание провели на автозаправке в городе Каунас. Туда 42-летний россиянин приехал из Калининградской области. Мужчина выгрузил полиэтиленовый мешок, в котором находился янтарь, и передал его литовцу. Тот спрятал мешок в своем легковом автомобиле. Именно в этот момент мужчин задержали пограничники.

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