СМИ сообщили о задержании россиянина за стрельбу на Елисейских полях

Парижская полиция задержала мужчину за стрельбу из пневматического ружья на Елисейских полях. Задержанный, предположительно, является гражданином России 1988 года рождения, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Мужчина, гражданин России 1988 года рождения, был задержан и взят под стражу, отметило РИА «Новости». В результате происшествия пострадали четыре человека.

Мужчина, как отмечается, был взят под стражу в воскресенье. Его подозревают в том, что на этой неделе он стрелял в нескольких прохожих.

Мужчину задержали благодаря свидетелю произошедшего, который сообщил обо всем в полиции.

Информацию о задержании якобы россиянина за стрельбу из пневматического оружия на Елисейский полях проверяет посольство России в Париже, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь дипмиссии Александр Макогонов.

«Узнали об этой информации из СМИ. Проводим ее проверку», — приводит агентство слова Макогонова.