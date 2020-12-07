Россиянина Винника приговорили к 5 годам тюрьмы во Франции

Винника арестовали летом 2017 года в Греции по запросу США. Американские власти обвинили россиянина в том, что он с 2011 года руководил преступной организацией, управляет биткоин-биржей BTC-e — одним из главных сайтов в сфере киберпреступлений в мире.

Была долгая тяжба по вопросу выдачи Винника Штатам. Россиянин свою вину не признал. Россия делала запрос о его экстрадиции на родину.

В июне 2018 года французские власти направили Греции запрос о выдаче Винника. Париж обвинил мужчину в том, что он занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки на территории Франции. Согласно обвинению, Винник якобы причастен к распространению программы-вымогателя Locky, которая шифрует пользовательские данные и требует выкуп в криптовалюте.

В конце 2018 года россиянин начал голодовку: он протестовал против судебного произвола, постоянного нарушения его прав и требовал экстрадиции в Россию. В январе 2020 года его перевезли во Францию, о чем греческие власти сообщили Москве.