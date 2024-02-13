Мир 13 февраля 2024, 16:05 Россиянина Тордена отправили в финскую тюрьму на 40 дней Финский суд приговорил россиянина Тордена к 40 дням тюрьмы Unsplash

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Суд в Финляндии вынес приговор россиянину Воиславу Тордену (ранее носил имя Ян Петровский), признав виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена. Об этом в комментарии ТАСС сообщила его адвокат Наталия Мальгина.

По ее словам, решение по делу Тордена вынес суд Кюмменлааксо. Россиянину назначили 40 дней тюремного заключения

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«Защита полностью не согласна ни с обвинительным приговором, ни с наказанием и уже заявила о том, что решение будет обжаловать в областном суде», — подчеркнула юрист.

Требование об аресте Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на Украине ранее озвучивала Центральная криминальная полиция Финляндии. В ордере на арест указали, что предполагаемые преступления россиянин совершил в 2014–2015 годах.

Украина добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые он якобы совершил в Донбассе. Летом россиянина задержали в аэропорту Хельсинки и буквально на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства.

В декабре Верховный суд Финляндии постановил освободить Тордена, отказав в его экстрадиции на Украину, но после освобождения его сразу задержали финские пограничники.