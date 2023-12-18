18 декабря 2023, 16:48
Россиянина Тордена отправили под арест в Финляндии
Helsingin Sanomat: суд Хельсинки отправил под арест россиянина Тордена
Суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) по подозрению в совершении военного преступления на Украине. Об этом написала финская газета Helsingin Sanomat.
Первое слушание по делу прошло в понедельник, 18 декабря. Финский суд отправил Тордена в тюрьму города Вантаа. До этого Центральная криминальная полиция Финляндии требовала заключить россиянина под стражу за предполагаемые военные поступления, которые он совершил в период с 2014 по 2015 годы.
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Финские СМИ утверждали, что Торден якобы возглавлял штурмовую группу «Русич», которая принимала участие в боевых действиях в Донбассе. Украина запрашивала экстрадицию россиянина, однако финские власти отказали Киеву.
Тордена задержали летом 2023 года, когда он пытался улететь из Финляндии в Италию. Сначала россиянин находился в центре временного размещения мигрантов, а затем его перевели в тюрьму из-за обвинений со стороны Украины в том, что он якобы причастен к серии терактов.
Финляндия
Суд
Украина
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